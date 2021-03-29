Медики хотели обработать рану, но женщина начала бросаться на них с кулаками и кусаться Фото: pixabay.com

В Днепре пьяная женщина покусала медиков "скорой".

Инцидент произошел 28 марта на ул. Даниила Галицкого, 32, возле кафе, пишет "Днепр Оперативный". Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала на землю, ударилась о бордюр и разбила голову.

На место вызвали медиков. Те хотели обработать рану, но женщина начала бросаться на них с кулаками и кусаться. Дебоширку успокаивали полицейские, надев на нее наручники.

Хулиганку завезли в 16-ю городскую больницу, но там она продолжила вести себя неадекватно. После оказания первой помощи дебоширку перевели в 4-ю городскую больницу и позвонили ее родным.

В Солонянской районной больнице Днепропетровской области неизвестный мужчина ворвался в приемное отделение медучреждения и устроил дебош. Он оскорблял врачей, разбросал документы и крушил оборудование в коридоре.

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