Пьяная водитель убегала с места крупного ДТП, но застряла

Пьяная водитель устроила ДТП с участием 4 машин. Фото: pixabay

В Киеве ночью произошло ДТП, в котором пострадали четыре припаркованных автомобиля.

Видео с места изложил Киев Оперативный на странице в Facebook. Случилось на улице Жилянской

Девушка за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и влетел сразу в четыре машины.

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Очевидцы говорят, пыталась скрыться с места происшествия, но заднее колесо его автомобиля застряло между разбитых машин. Сотрудники полиции установили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,89 промилле.

В Киеве водитель маршрутки объехал пробку по тротуару. Происшествие случилось вечером. Из-за снегопада и ДТП в Киеве практически остановилось движение на многих улицах