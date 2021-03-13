Пьяная водитель убегала с места крупного ДТП, но застряла

В Киеве ночью произошло ДТП, в котором пострадали четыре припаркованных автомобиля.
Видео с места изложил Киев Оперативный на странице в Facebook. Случилось на улице Жилянской
Девушка за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и влетел сразу в четыре машины.
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Очевидцы говорят, пыталась скрыться с места происшествия, но заднее колесо его автомобиля застряло между разбитых машин. Сотрудники полиции установили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,89 промилле.
В Киеве водитель маршрутки объехал пробку по тротуару. Происшествие случилось вечером. Из-за снегопада и ДТП в Киеве практически остановилось движение на многих улицах
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