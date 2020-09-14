Пьяная мать оставила своего сына поздно вечером на улице

Ребенок был легко одет, а на земле спала пьяная мать

13 сентября на улице Шевченко в Чернигове прохожие увидели женщину, которая лежала пьяная на земле. Возле нее был маленький ребенок в легкой одежде. Они сразу вызвали полицию. Об этом сообщает патрульная полиция Черниговской области.

"Поздним воскресным вечером на службу 102 поступило сообщение, что на улице Шевченко прохожие увидели женщину, которая лежала на земле, а рядом с ней был маленький мальчик. От неизвестной сильно пахло алкоголем, она едва разговаривала, а ребенок был легко одет", — говорится в сообщении.

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Полицейские выяснили, что гражданка живет неподалеку и злоупотребляет алкоголем. Мальчику 4 года.

"Сколько мать с ребенком провели на улице — неизвестно, но было видно, что мальчик сильно замерз. Стражи порядка посадили его в служебный автомобиль и вызвали скорую помощь, чтобы обезопасить от переохлаждения", - сообщили полицейские.

Прохожие, которые нашли мальчика, живут неподалеку — они принесли малышу теплую одежду и горячий чай.

Ребенка забрали в больницу, а мать передали сотруднику ювенальной полиции.

В городе Дрогобыч местный житель увидел детскую коляску, возле которой лежала пьяная женщина. Она спала на тротуаре, а в коляске плакал ребенок.