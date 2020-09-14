Пьяная мать оставила своего сына поздно вечером на улице

 
Ексклюзивы
1/5
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Просмотров: 1485
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1575
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1062
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 720
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1530
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1413
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 639
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
8
3
4
5
4
В Киеве горел дом, погиб человек
В Киеве горел дом, погиб человек
Пьяный работник полиции влетел на BMW в ограждение
Пьяный работник полиции влетел на BMW в ограждение
В заповеднике произошел пожар
В заповеднике произошел пожар
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
Видео
Все видео
Нарушители карантина устроили конфликт на заправке
Нарушители карантина устроили конфликт на заправке
Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры
Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры
Поймали диверсанта ФСБ, готовившего взрывы и убийства
Поймали диверсанта ФСБ, готовившего взрывы и убийства
Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину
Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 198
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2565
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 720
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10062
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 675
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 17:41

Пьяная мать оставила своего сына поздно вечером на улице

  Комментировать
Пьяная мать оставила своего сына поздно вечером на улице
Ребенок был легко одет, а на земле спала пьяная мать

13 сентября на улице Шевченко в Чернигове прохожие увидели женщину, которая лежала пьяная на земле. Возле нее был маленький ребенок в легкой одежде. Они сразу вызвали полицию. Об этом сообщает патрульная полиция Черниговской области.

"Поздним воскресным вечером на службу 102 поступило сообщение, что на улице Шевченко прохожие увидели женщину, которая лежала на земле, а рядом с ней был маленький мальчик. От неизвестной сильно пахло алкоголем, она едва разговаривала, а ребенок был легко одет", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У 3-летней девочки сгорело пол тела, пока ее пьяная бабушка спала

Полицейские выяснили, что гражданка живет неподалеку и злоупотребляет алкоголем. Мальчику 4 года.

"Сколько мать с ребенком провели на улице — неизвестно, но было видно, что мальчик сильно замерз. Стражи порядка посадили его в служебный автомобиль и вызвали скорую помощь, чтобы обезопасить от переохлаждения", - сообщили полицейские.

Прохожие, которые нашли мальчика, живут неподалеку — они принесли малышу теплую одежду и горячий чай.

Ребенка забрали в больницу, а мать передали сотруднику ювенальной полиции.

В городе Дрогобыч местный житель увидел детскую коляску, возле которой лежала пьяная женщина. Она спала на тротуаре, а в коляске плакал ребенок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяная мать оставила своего сына поздно вечером на улице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Приняли решение ударить по Москве

Атомную бомбу испытали на солдатах

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

Самое читаемое
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 7434
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
5
 Просмотров: 7353
Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
6
 Просмотров: 6201
Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете
Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете
10
 Просмотров: 5292
Беланов выиграл &quot;Золотой мяч&quot; в самом драматическом матче сборной Лобановского
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
 1 Просмотров: 5022
Происшествия
Группа мужчин до смерти забила местного жителя
Группа мужчин до смерти забила местного жителя Просмотров: 693
На территории ТРК посетители подрались с охранниками
На территории ТРК посетители подрались с охранниками Просмотров: 189
В Киеве пропал подросток с родинкой на щеке
В Киеве пропал подросток с родинкой на щеке Просмотров: 171
Мужчина автомобилем сбил дорожных рабочих
Мужчина автомобилем сбил дорожных рабочих Просмотров: 207
Нарушители карантина устроили конфликт на заправке
Нарушители карантина устроили конфликт на заправке
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
2
Требования России по выборам на Донбассе: политолог озвучил новый сценарий
1
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
1
Разумков рассказал, будут ли делать перестановки в Кабмине
1
Соцсеть "ВКонтакте" обошла блокировку в Украине
Голосов: 104
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua