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понедельник, 14 декабря 2020 19:35

Пьяная компания устроила "вечеринку" на кладбище и похвасталась видео в сети

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Геническом районе Херсонской области пьяная компания устроила ночную прогулку на кладбище и опубликовала видео.

Пользователей соцсетей возмутило их поведение, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hr.npu.gov.ua
  На Херсонщине пьяная компания устроила ночную прогулку на кладбище
На Херсонщине пьяная компания устроила ночную прогулку на кладбище

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"Молодые люди ночью на кладбище вели себя пренебрежительно по отношению к умершим и высказывались нецензурной бранью. Они пытались поджечь искусственные цветы и лизали надгробные плиты", - ризповилы в полиции.

Участников "вечеринки" устанавливают. После проведения проверки и отобрания объяснений, действиям каждого дадут надлежащую правовую оценку.

В селе Бронники Ровенского района подростки устроили гулянку на кладбище и сняли все на видео. Двое парней в масках и капюшонах вырывали цветы и лампадки, ложились на надгробия. Также они курили и танцевали.

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