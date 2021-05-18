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вторник, 18 мая 2021 03:03

Пьяная драка закончилась стрельбой - за жизни пострадавших борются врачи

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Пьяная драка закончилась стрельбой - за жизни пострадавших борются врачи
В Кирилловке подстрелили двух мужчин. Фото: procherk.info

В Кирилловке Запорожской области мужчина подстрелил двух человек.

Инцидент произошел после ссоры компаний, которые были навеселе. Возник конфликт и драка. После ее "завершения" злоумышленник вернулся к противникам с ружьем. "Мужчина совершил несколько выстрелов, которыми ранил 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья", - сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции в Telegram-канале.

У пострадавших диагностировали огнестрельные ранения брюшной полости, груди и головы. За их жизнь борются врачи. По информации местных СМИ, пострадавшие - отец и сын.

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Нападавшего задержали при попытке поспешного выезда из Кирилловки. Им оказался 34-летний житель Днепра. Продолжаются следственные действия.

В Одессе 14 мая произошел перестрелка на Балтский дороге.

Неизвестные несколько раз выстрелили в сторону 42-летнего мужчины. Подозревают, что стреляли из травматического оружия. У пострадавшего ранения ноги.

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