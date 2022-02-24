Путинские войска атаковали Бровары: уточнили количество жертв

Путинские войска атаковали Бровары. Много погибших и раненых. Фото: МВД

В результате обстрелов военных частей в Броварах в Киевской области семеро погибших и 17 раненых.

На территории громады планируют ввести комендантский час, сообщил городской голова Игорь Сапожко.

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"Готовим распоряжение о введении комендантского часа на территории громады. С 17.00 до 7.00 утра запрещено находиться на улицах и в общественных местах без особого разрешения", - сказал Сапожко.

Сегодня 24 февраля городской транспорт будет курсировать до 18.00, с завтрашнего дня - до 17.00.

Российские войска атаковали воинскую часть в селе Липецкое Одесской области. По меньшей мере, 18 человек погибли - восемь мужчин и 10 женщин. Спасатели из-под завалов достали шесть человек - один из них скончался в больнице.