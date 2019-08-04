Психически больной выпрыгнул с балкона 14-этажного дома

В Киеве парень выпрыгнул с балкона на третьем этаже. Фото: Информатор

В Киеве 26-летний парень выпрыгнул с балкона на третьем этаже.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, по адресу улица Урловская, 3. Об этом сообщает "Информатор".

Пострадавшего госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Свидетели происшествия рассказали, что парень стоял на балконе третьего этажа 14-этажного дома и держался за карниз. Затем он просто отпустил руки и упал на землю.

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Как отмечается, у парня есть группа инвалидности из-за психического расстройства.

В Харькове на улице Рымарской мужчина упал с 4 этажа на припаркованный под домом автомобиль. По словам свидетелей, потерпевший - это рабочий, который устанавливал кондиционер.