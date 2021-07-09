Псевдоработники НАЗК требовали деньги и запугивали декларантов

Департамент внутренней безопасности Нацполиции разоблачил коллекторские колл-центры, которые угрожали должникам.

Коллекторы звонили и запугивали людей расправой и публикациями порнографического характера, сообщает Нацполиция.

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"Поступила жалоба на группу лиц, которая действует якобы от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитов и принуждение к погашению имеющихся долгов".

Во время проверки выяснилось, что это сотрудники коллекторских компаний, которые действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона. Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов. Изъяли оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию.

Фото: npu.gov.ua

Нацбанк с 14 июля начнет штрафовать банки, финучреждения и коллекторские компании за грубое поведение с клиентами во время напоминаний о задолженности. Нацбанк имеет право применять к банкам и кредитодателям меры воздействия за нарушение прав должников - письменное предостережение или штраф. Штрафы в размере от 300 до 8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.