Псевдоминера посадили на 2 года

Он сообщил о минировании станции метро. Фото: полиция

В Киеве суд приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова.

Он сообщал о минировании станции Киевского метрополитена Нивки, передаёт пресс-служба прокуратуры города Киева.

Анонимное сообщение поступило по спецлинии "102" вечером 11 декабря 2019 года.

"По результатам осмотра работниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожаротехнической служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала", - говорится в сообщении.

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Приговором Деснянского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Ему назначили окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В Киеве в вечерний час пик из-за сообщения о заминировании закрывали пять центральных станций метро.