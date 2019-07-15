"П*сдуйте, х*хлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от реплики на украинском языке

В Бердянске персонал частной гостиницы нецензурно выругался на людей, которые попросили разрешения пройти к воде на украинском языке.

Киевский журналист Вячеслав Гармаш вместе с женой и сыном гуляли по набережной. Доступ к воде был перегорожен. В ответ услышали: "П*здуйте, х*хлы, по дороге". Пишет жена журналиста на странице в Facebook.

Автор: facebook.com/yasyagarmash Сообщение в Фейсбук

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"Мы здесь живем не по вашим д*бильным украинским законам, мы тут все за Россию", - сказал охранник частной территории.

Когда супруги заявили, что вызовут полицию, тот добавил, что именно они поедут в участок.

"Вызывай, украинская х*хлица, они здесь тоже за Россию, и ты поедешь в обезьянник", - процитировали мужчину.

Автор: facebook.com/yasyagarmash Охранник частного отеля в Бердянске заявил, что здесь "все за Россию"

Российские командиры боевиков доукомплектовывают отряды больными СПИДом и гепатитом. Вместе с тем призывают в ряды другие категории граждан, которые ранее были уволены из-за дискредитации и по состоянию здоровья.