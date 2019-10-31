Прыжок 7-классницы с окна школы: назвали вероятную причину

12-летняя Ангелина Шкуратенко прыгнула с 4-го этажа столичной школы №173. Фото - informator.ua

Ученица 7 класса столичной школы №173 12-летняя Ангелина Шкуратенко, которая прыгнула из окна 4 этажа между уроками, могла сделать это из-за расизма со стороны одноклассников.

Мать одного из одноклассников Ангелины рассказала, что девочку постоянно унижали из-за цвета кожи. По словам родителей, педагогам было это известно, но они не пытались решить эту проблему, пишет Информатор.

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Тетя Ангелины подтвердила, что ее племянницу часто оскорбляли из-за того, что она мулатка. Родственница также подтвердила, что родители ребенка в разводе. Это произошло около 9 лет назад. И это вряд ли могло толкнуть на такой поступок девочку.

К тому же женщина рассказала, что отец девочки работает архитектором, а с мачехой у Ангелины были хорошие отношения.

23 октября в Киеве из окна школы №173 на проспекте Отрадном прыгнула 12-летняя ученица 7-го класса. Девушка упала на асфальт, к счастью, осталась жива.