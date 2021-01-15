Прятался по подъездам: схватили убийцу 21-летней женщины

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14 января в Здолбунове на Ровенщине задержали 27-летнего Николая Алексюка. Его подозревают в убийстве 21-летней Юлии Сокаль из областного центра.

Злоумышленника схватили около 22:30 в подъезде одной из многоэтажек города. Был в розыске от 6 января, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

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С задержанным проводят следственные действия. Все обстоятельства преступления устанавливают. Подробности обещают сообщить позже.

Об исчезновении Юлии Сокаль 22 декабря в прошлом году сообщила ее 53-летняя мать. Рассказала, что дочь 2 недели назад ушла из дома и не вернулась. Сразу в полицию не обратилась, потому что дочка и раньше шла из дома. Но всегда была на связи. Тело Юлии с ножевыми ранениями, завернутое в ткань, обнаружили 6 января в подвале, которым пользуется Николай Алексюк. В тот же день ему сообщили о подозрении, которое вручили матери. А его самого объявили в розыск.