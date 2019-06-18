Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині

На Полтавщине мужчина забил жену до смерти. Фото: 1news.zp

В ночь с 16-го на 17-ое июня 25-летний Виталий Дробитько забил до смерти свою жену. У семьи остался 4-летний сын.

Об этом журналисту "гпазети.юа" рассказал председатель Варваровской сельсовета Карловского района на Полтавщине Александр Родик, где ти жила семья.

"В воскресенье утром они совершали покупки в Карловке. Еще в 10 вечера его видели возле кафе в деревне. Что именно произошло - не знаю. Скорую он вызвал в 4 утра, однако было поздно. Экспертиза написала, что женщина умерла от удара тупым предметом около 23 часов. Я думаю, что там не только это было. Больше всего, что в конце он ее очень ударил и она упала назад, так и лежала, с ногой подогнутой. А головой ударилась о плиту бетонную ", - рассказал Александр Анатольевич.

Председатель сельсовета говорит, что женщина была порядочной, работала воспитателем в местном детском саду. Мужчина - трактористом на местном предприятии.

"Сначала они жили у отца Виталия. Тот был сильно пьющий, постоянно конфликты были. Затем, слава Богу, мать ей купила здесь дом. Все это в Варваровке. Занимались хозяйством, свиней держали, и сейчас они есть. Как не пьет Виталий, то работящий, есть о чем поговорить с ним. Собрал трактор себе и обрабатывал землю. Становился по чуть-чуть на ноги. Когда выпьет - зверюга ", - объясняет мужчина.

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Предполагает, что такое поведение человек мог перенять от отца, ведь тот пил и мучил его мать. Из-за єтого покончила с собой - нашли повешенной.

Инну похоронили сегодня, 18 июня, в Красноградском районе, откуда она родом. Там проживает ее брат и мать.

4-летнего Богдана Дробитько планирует усыновить родной брат Инны.

"Все документы сегодня направили в службу детей. Скорее всего брат Инны оформит опеку, потому что у него такой же мальчик, только на год меньше ", - добавил глава.

В Розсошенцах Полтавского района 59-летний Юрий Смоленский регулярно бил членов своей семьи.