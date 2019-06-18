Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3357
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1233
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 252
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7263
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 342
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1863
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3600
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3411
Фото
Все фото
6
4
4
Взорвали машину владельца &quot;Последнего бастиона&quot; - фото с места
Взорвали машину владельца "Последнего бастиона" - фото с места
На Полтавщине полицейские &quot;погорели&quot; на взятке
На Полтавщине полицейские "погорели" на взятке
В Полтаве снова появился поджигатель - за ночь сгорели 2 машины
В Полтаве снова появился поджигатель - за ночь сгорели 2 машины
Видео
Все видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Интервью
1/1
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 63
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
вторник, 18 июня 2019 18:15

Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині

  Комментировать
Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині
На Полтавщине мужчина забил жену до смерти. Фото: 1news.zp

В ночь с 16-го на 17-ое июня 25-летний Виталий Дробитько забил до смерти свою жену. У семьи остался 4-летний сын.

Об этом журналисту "гпазети.юа" рассказал председатель Варваровской сельсовета Карловского района на Полтавщине Александр Родик, где ти жила семья.

"В воскресенье утром они совершали покупки в Карловке. Еще в 10 вечера его видели возле кафе в деревне. Что именно произошло - не знаю. Скорую он вызвал в 4 утра, однако было поздно. Экспертиза написала, что женщина умерла от удара тупым предметом около 23 часов. Я думаю, что там не только это было. Больше всего, что в конце он ее очень ударил и она упала назад, так и лежала, с ногой подогнутой. А головой ударилась о плиту бетонную ", - рассказал Александр Анатольевич.

Председатель сельсовета говорит, что женщина была порядочной, работала воспитателем в местном детском саду. Мужчина - трактористом на местном предприятии.

"Сначала они жили у отца Виталия. Тот был сильно пьющий, постоянно конфликты были. Затем, слава Богу, мать ей купила здесь дом. Все это в Варваровке. Занимались хозяйством, свиней держали, и сейчас они есть. Как не пьет Виталий, то работящий, есть о чем поговорить с ним. Собрал трактор себе и обрабатывал землю. Становился по чуть-чуть на ноги. Когда выпьет - зверюга ", - объясняет мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто убил Кирилла: в момент трагедии во дворе были друзья полицейских

Предполагает, что такое поведение человек мог перенять от отца, ведь тот пил и мучил его мать. Из-за єтого покончила с собой - нашли повешенной.

Инну похоронили сегодня, 18 июня, в Красноградском районе, откуда она родом. Там проживает ее брат и мать.

4-летнего Богдана Дробитько планирует усыновить родной брат Инны.

"Все документы сегодня направили в службу детей. Скорее всего брат Инны оформит опеку, потому что у него такой же мальчик, только на год меньше ", - добавил глава.

В Розсошенцах Полтавского района 59-летний Юрий Смоленский регулярно бил членов своей семьи.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині
Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині
 Просмотров: 144
Происшествия
Игуменья московской церкви заливает фекалиями памятник украинским воинам
Игуменья московской церкви заливает фекалиями памятник украинским воинам Просмотров: 9
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
3
 Просмотров: 774
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
 Просмотров: 99
Ограбление на миллион: грабители напали на супругов
Ограбление на миллион: грабители напали на супругов Просмотров: 153
Убитого мужчину нашли в заброшенном доме: полиция просит опознать
Убитого мужчину нашли в заброшенном доме: полиция просит опознать Просмотров: 315
Больше всего комментируют
19
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
15
У каких партий больше шансов попасть в Раду
11
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
Голосов: 921
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua