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пятница, 14 июня 2019 07:37

Против скандального судьи возбудили уголовное дело

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Против скандального судьи возбудили уголовное дело
Против судьи столичного Окружного административного суда Евгения Аблова ГБР открыло уголовное производство. Фото - Информатор

Против судьи столичного Окружного административного суда Евгения Аблова Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Аблов в декабре прошлого года остановил действие приказа об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора медуниверситета им. А. Богомольца. Дело открыли по заявлению в. о. главы министерства здравоохранения Ульяны Супрун, о чем она сообщила в Facebook.

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"Фактически судья запретил кому-либо управлять университетом кроме Екатерины Амосовой", - отметила Супрун.

После того решения чиновница написала в Facebook, что оно является прямым свидетельством судейского произвола, и привела общеизвестные факты из биографии судьи: решение о разгоне "Беркутом" Майдана, состояние Аблова и подозрение судьи в незаконном обогащении.

Судья Аблов в ответ на это обратился в Генеральную прокуратуру Украины, Печерский районный суд Киева и Высший совет правосудия, обвиняя Супрун в давлении на него. Жалобу судьи отклонили как несущественную.

"Аблову уже было известно, что его жалоба о вмешательстве и давление на него была отклонена как несущественная. Заведомо он подавал заявление о якобы совершенном мной преступлении и обосновал такое сообщение фактами, которых не существовало", - написала Ульяна Супрун.

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В марте руководительница МОЗ подала заявление в ГБР, что это уголовное нарушения со стороны судьи Аблова. Но ведомство отказалось открыть уголовное производство, поэтому Супрун обжаловала это решение в суде.

"Когда мы говорим о реформе судов, важно понимать, что надо выгонять нечестных судей и создавать новые суды, а не создавать новые суды и оставлять там преступников в мантиях. Любые системные изменения в Украине нуждаются в честных судах и судьях. И ответственности для нечестных", - написала Супрун.

В столице ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Екатерину Амосову увольняли трижды в период со 2 апреля 2018 по 8 января этого года. Последний раз - через неустранения нарушений и ее отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. Каждый раз она возобновлялась в должности через суд.

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