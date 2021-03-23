Протест под ОП: начались преследования организаторов

Лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову полиция вручила подозрение, отказавшись дождаться адвоката Фото: Эльдар Сарахман, Facebook

23 марта начались преследования организаторов субботней акции под Офисом президента.

Лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову полиция вручила подозрение, отказавшись дождаться адвоката, сообщает Telegram-канал "Самозахист".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)

Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Такое преступление предусматривает ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы.

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. На стене Офиса президента написали баллончиком: "Свободу Стерненко", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - замглавы АП Януковича, который сейчас, через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова, фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, "руками которой был заключен Стерненко".