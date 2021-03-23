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вторник, 23 марта 2021 15:04

Протест под ОП: будут судить одного из участников

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Протест под ОП: будут судить одного из участников
Полиция вручила Алексею Белковскому, члену движения "Гонор", ходатайство об избрании меры пресечения

Еще одного участника акции будут судить за митинг под ОП.

Полиция вручила Алексею Белковскому, члену движения "Гонор", ходатайство об избрании меры пресечения, сообщает Telegram-канал "Самозахист".

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"Это показательное наказание участников акции под ОП - на самом деле не что иное, как преследование полицией гражданского общества. Они начали хватать и включать в свои жалкие списки тех, кто больше всего мешал им и постоянно критиковал", - говорится в посте.

Дату и время суда сообщат позже.

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. На стене Офиса президента написали баллончиком: "Свободу Стерненко", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - замглавы АП Януковича, который сейчас, через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова, фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, "руками которой был заключен Стерненко".

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Дата
23
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