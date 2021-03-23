Протест под ОП: будут судить одного из участников

Еще одного участника акции будут судить за митинг под ОП.
Полиция вручила Алексею Белковскому, члену движения "Гонор", ходатайство об избрании меры пресечения, сообщает Telegram-канал "Самозахист".
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"Это показательное наказание участников акции под ОП - на самом деле не что иное, как преследование полицией гражданского общества. Они начали хватать и включать в свои жалкие списки тех, кто больше всего мешал им и постоянно критиковал", - говорится в посте.
Дату и время суда сообщат позже.
20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. На стене Офиса президента написали баллончиком: "Свободу Стерненко", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - замглавы АП Януковича, который сейчас, через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова, фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, "руками которой был заключен Стерненко".
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