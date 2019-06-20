Проспект маршала Жукова: депутат просит проверить законность действий коллег

Депутат горсовета обратился проверить законность действий коллег. Фото: i.obozrevatel.com

В Харькове открыли уголовное дело о возвращении первичного названия проспекту маршала Жукова и демонтаж с площади Свободы палатки "Все для победы".

По факту этих действий к следователям обратился депутат Харьковского городского совета, сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

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"Депутат считает, что другие депутаты и чиновники Харьковского городского совета нарушают закон распространяя коммунистическую, нацистскую символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", - указали в полиции.

Уголовное дело открыли по ч.1 ст. 364 о злоупотреблении властью или служебным положением. Продолжается расследование.

19 июня горсовет Харькова проголосовала за возвращение проспекта Жукова. Правительство планирует подготовить обращение в городской совет Харькова и правоохранителей по проверке законности возврата имени советского маршала Георгия Жукова проспекта в городе.