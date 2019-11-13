Просим опознать труп мужчины

У Клеверного моста в Одессе нашли труп неизвестного. Мужчину, вероятно, сбил грузовик. Фото - Вгороде

Ночью 13 ноября у Клеверного моста в Одессе нашли труп неизвестного.

Повреждения, обнаруженные на его теле, характерные для тех, что получают в результате ДТП, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно установлено, что мужчина мог получить травмы, несовместимые с жизнью, от удара грузовика. По данному факту уже начато производство. Однако окончательное решение в производстве будет принято после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.

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Пока полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность погибшего.

На вид ему 25-35 лет, рост около 170 см, был одет в черную куртку, черный свитер с красным рисунком, черные джинсы и кроссовки, а также откликнуться очевидцев происшествия.

Обращаться по телефону (048) 747 95 47 или по спецлинии "102".

На объездной дороге Новомосковска Днепропетровской под колесами Ford Sierra погиб неизвестный мужчина. Полицейские просят помочь установить личность погибшего.