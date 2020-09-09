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среда, 09 сентября 2020 13:56

Просили еду у соседей: разыскивают женщину, бросившую 3 детей

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Просили еду у соседей: разыскивают женщину, бросившую 3 детей
В Краматорске разыскивают женщину, которая бросила голодных детей 2, 5 и 6 лет и исчезла. Фото: dn.npu.gov.ua

В Краматорске Донецкой области разыскивают женщину, которая бросила детей 2, 5 и 6 лет и исчезла.

Голодные дети попрошайничали. Поэтому соседи вызвали полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Соседи рассказали, что двое братьев и сестра ходили по домам с просьбой накормить их. Дома была их совершеннолетняя сестра. Выяснилось, что мать детей уже сутки не появляется дома, а продуктов нет вообще", - сказано в сообщении.

Детей забрали на обследование в больницу. Их мать ждет административная ответственность.

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина закрыла 3 малолетних детей в квартире и исчезла. Плач детей 1, 2 и 3 лет услышали соседи и вызвали полицию.

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Дата
09
сентября

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