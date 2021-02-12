Просила милостыню, чтобы купить билет: разыскали пропавшую 14-летнюю школьницу

4-летняя Мария Ушакова исчезла 11 февраля. Девушка пошла в лицей и не вернулась домой Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове нашли 14-летнюю Марию Ушакову из Первомайского, которая не вернулась домой с уроков.

Школьницу нашли недалеко от железнодорожного вокзала, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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"Правоохранители установили, что девушка прибыла в Харьков. Как объяснила несовершеннолетняя, она ушла из дома из-за постоянных конфликтов в семье. Девушка просила милостыню у церкви возле Центрального рынка чтобы получить деньги на ночлег и билет на поезд до города Славянск Донецкой области, куда она планировала поехать. Родственников и знакомых в данном городе у семьи нет ", - сказано в сообщении.

С девушкой полицейские провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности.

14-летняя Мария Ушакова исчезла 11 февраля. Девушка пошла в лицей и не вернулась домой.