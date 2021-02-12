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пятница, 12 февраля 2021 18:51

Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
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В Киеве во время взрыва на детской площадке погиб 50-летний мужчина
Фото: t.me/dtpkievua
В Киеве во время взрыва на детской площадке погиб 50-летний мужчина
В Киеве во время взрыва на детской площадке погиб 50-летний мужчина
В Киеве во время взрыва на детской площадке погиб 50-летний мужчина
В Киеве во время взрыва на детской площадке погиб 50-летний мужчина

В Киеве расследуют обстоятельства смертельного взрыва на детской площадке на Чоколовском бульв.

Погибшему - 50 лет, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, что взорвался, а также обстоятельства", - сказано в сообщении.

Проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

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Мужчина перед взрывом разговаривал с женщинами на площадке. Одной назвался Виктором Викторовичем. Сказал, что жизнь для него потеряла смысл. Он имел 4-х детей и одного ребенка похоронил. Известно, что работал на радиорынке. Жил в доме, рядом с площадкой, где погиб. Перед тем спросил прохожую, знает ли она, что такое "6 секунд". И просил детей отойти от него подальше.

"Он знал, на что он шел. Он отогнал детей, во дворе больше никого не было. И вот они там стояли, раздался взрыв, загудели все машины. Это не такой мощный взрыв, когда окна вылетают. Внучка прибежала домой и мне говорит - мужчина взорвался. То есть, на глазах у детей", - рассказала местная Татьяна Ивановна, передает УНН.

Соседи добавляют, что от мужчины вроде ушла жена с двумя детьми. Старшая дочь от первого брака живет отдельно.

Вблизи детского сада на Чоколовском бульв., 37 в Киеве прогремел взрыв 12 февраля около 15:00. По предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой.

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