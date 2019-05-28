Прошу прощения у родных: подробности гибели адвоката и его жены

На Прикарпатье в горящем доме нашли тела адвоката и его жены. Фото - if.npu.gov.ua

В полиции Коломые на Ивано-Франковщине сообщили подробности гибели адвоката 54-летнего Михаила Петрива и его 56-летней жены в собственном доме.

Предварительно установлено, что мужчина сам застрелил жену. Затем поджег дом и совершил самоубийство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На втором этаже помещения обнаружен труп женщины, а на первом - труп мужчины. В обоих обнаружено огнестрельное ранение грудной клетки. Возле тела мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина застрелил жену из ружья. Далее поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством - застрелился", - сказано в сообщении.

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В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за содеянное.

Следователи открыли уголовное производство. Проводится проверка.

В Коломые на Прикарпатье в горящем доме на ул. Пушкина нашли тела адвоката и известного мецената Михаила Петрива и его жены вечером 27 мая. Их детей во время трагедии дома не было.