Пропустил почти 700 уроков: женщину оштрафовали за школьные прогулы сына

Женщине придется заплатить 1,7 тыс. грн Фото: mykyivregion.com.ua

В Червонограде Львовской области суд оштрафовал женщину, сын которой прогулял почти 700 уроков.

Женщине придется заплатить 1,7 тыс. грн, пишет zaxid.net. С сентября 2020 года до конца февраля 2021-го парень без уважительных причин прогулял 691 урок.

В постановлении суда не указано, сколько лет парню, однако, согласно закону, малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет.

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Известно, что женщина не впервые привлекается к административной ответственности из-за сына. Ранее ее также штрафовали за его кражи, ложный вызов "скорой" и прогулы в школе.

На Ивано-Франковщине будут судить женщину, которая в Facebook "опубликовала информацию о вакцине против коронавируса". На своей странице жительница Коломыи написала, что вакцина не прошла всех этапов проверки.