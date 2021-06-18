Пропавший руководитель штаба морской охраны проигрался в казино

В Одессе исчез руководитель штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Его ищут от 1 июня. Фото: facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany

Пропавший первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины - Алексей Чертков имел большие долги.

За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"У него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить", - сказал заместитель председателя Нацполиции, передает "Цензор.НЕТ".

Он подтвердил, что записку нашли по месту службы, но кому он ее писал - пока непонятно.

"Там есть дата. Он, кстати, действительно пытался вернуться домой. Некорректно будет пересказывать, о чем они говорили с женой. Единственное, что могу сказать: он ушел из дома и его местонахождение неизвестно. Через два дня после заявления о пропаже мы установили человека, который его видел в Одессе. Других сведений о его местонахождении нет", - отметил Цуцкиридзе.

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Он рассказал, что пограничник "записывал, когда и у кого брал деньги в долг, а также в каких заведениях играл". Поиски Черткова продолжаются, "оперативные мероприятия и следственные действия активно проводятся".

"Пока данных, свидетельствующих, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы, нет", - подчеркнул Цуцкиридзе.

Он отметил, что данных о том, что из-за долгов кто-то угрожал офицеру ГНСУ, нет. Цуцкиридзе также рассказал, что жену Черткова допросили, в частности с использованием детектора лжи, и выяснили, что в их семье был конфликт на бытовом уровне. Эту информацию подтверждают соседи и записи, найденные в кабинете офицера.

Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. О нем известно, что женат, имеет сына и дочь. Владелец двух квартир в Одессе. Одна служебная, другая принадлежит жене Екатерине.