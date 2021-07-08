Пропавшего в штормовом море мужчину нашли мертвым

В Бердянске Запорожской области утонул 31-летний отдыхающий из Харькова. Фото: t.me/dsns_telegram

Мужчину, который исчез в море в Бердянске Запорожской области, нашли мертвым сегодня, 8 июля.

Погибшему 31 год, он из Харькова, сообщили Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"Об исчезновении мужа в 9:42 сообщила его жена. Рассказала, что ее муж пошел купаться в море и исчез из виду. На место прибыли спасатели ГСЧС, водолазы спасательно-водолазной службы и врачи скорой помощи. В ходе поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины и доставили его на берег", - сказано в сообщении.

Тело мужчины передали для проведения судмедэкспертизы.

В курортной Кирилловке Запорожской области в море обнаружили 17-летнего подростка без сознания. До этого его разыскивали друзья, с которыми он отдыхал. Очевидцы увидели тело парня в воде и вытащили его на берег. Вызвали медиков. Те пытались реанимировать ребенка, но он умер. Для установления причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина - утопление.