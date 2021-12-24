Пропавшего у вольера лося работник экопарка нашли мертвым

34-летнего Николая Кулинчика, пропавшего при загадочных обстоятельствах на рабочем месте в экопарке в Харькове, нашли мертвым.

Его сбило авто. Он скончался в больнице, сообщили 24 декабря в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские получили заявление об исчезновении мужчины от его родственников. Выяснилось, что день исчезновения мужчину с похожими приметами сбил автомобиль. Пострадавшего госпитализировали. Через несколько дней он скончался, не приходя в сознание", - сказано в сообщении.

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Родственница, которую следователи пригласили в Харьков, узнала в погибшем брата.

Следователи открыли уголовное производство. Водитель, сбивший мужчину, установлен. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Если вину водителя докажут – ему грозит до восьми лет тюрьмы.

34-летний Николай Кулинчик родом из Полтавщины. Работал в экопарке в Харькове. Исчез 13 декабря. В то утро у вольера лося коллеги нашли его одежду и кроссовки, но в полицию не обратились.

Об исчезновении мужчины заявили 15 декабря его родственники. С тех пор Николай был в розыске.