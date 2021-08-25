Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера

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В Харькове в озере у бульв. Ивана Каркача, 81 нашли мертвым 12-летнего Андрея Дугинова. Тело обнаружили водолазы сегодня, 25 августа.

Мальчик исчез накануне. Его искали полиция, родные и волонтеры. В 19:27 правоохранители вызвали спасателей, сообщили в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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"Для поиска ребенка отправился дежурный караул спасательной части ГСЧС. Но безрезультатно. Поэтому сегодня к месту происшествия отправилась водолазная группа. Тело мальчика нашли на дне пруда и доставили на берег", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливают полицейские.

В Теребовлянском районе на Тернопольщине погиб 16-летний юноша из многодетной семьи. Он утонул в искусственном водоеме на территории частного предприятия, пока ждал родителей с работы.