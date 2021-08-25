 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 396
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 324
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 855
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1098
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 10485
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1098
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1530
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 612
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 657
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 252
Фото
Все фото
8
3
3
4
10
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с &quot;московским&quot; автобусом
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
Женщина выпала из окна высотки: подозревают убийство
Женщина выпала из окна высотки: подозревают убийство
В Киеве перевернулся автобус, следовавший в Москву. Много пострадавших
В Киеве перевернулся автобус, следовавший в Москву. Много пострадавших
Видео
Все видео
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
12-летний парень впал в кому в детском лагере
12-летний парень впал в кому в детском лагере
Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа
Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1251
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 234
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1269
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1791
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 612
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 11:59

Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
3

  Комментировать

В Харькове в озере нашли мертвым 12-летнего Андрея Дугинова
Фото: t.me/truexanews
В Харькове в озере нашли мертвым 12-летнего Андрея Дугинова
В Харькове в озере нашли мертвым 12-летнего Андрея Дугинова

В Харькове в озере у бульв. Ивана Каркача, 81 нашли мертвым 12-летнего Андрея Дугинова. Тело обнаружили водолазы сегодня, 25 августа.

Мальчик исчез накануне. Его искали полиция, родные и волонтеры. В 19:27 правоохранители вызвали спасателей, сообщили в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело 8-летнего мальчика нашли в озере

"Для поиска ребенка отправился дежурный караул спасательной части ГСЧС. Но безрезультатно. Поэтому сегодня к месту происшествия отправилась водолазная группа. Тело мальчика нашли на дне пруда и доставили на берег", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливают полицейские.

В Теребовлянском районе на Тернопольщине погиб 16-летний юноша из многодетной семьи. Он утонул в искусственном водоеме на территории частного предприятия, пока ждал родителей с работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Группу протестующих отправили в психбольницу

Столицу освободили от оккупантов

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 1 Просмотров: 12105
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 10458
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 6750
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
6
 Просмотров: 4248
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому Просмотров: 3384
Происшествия
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
8
 Просмотров: 585
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
3
 Просмотров: 576
Украинец погиб на албанском курорте
Украинец погиб на албанском курорте Просмотров: 351
Женщина выпала из окна высотки: подозревают убийство
Женщина выпала из окна высотки: подозревают убийство
4
 Просмотров: 567
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
12
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 245
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть