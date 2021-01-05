Пропавшего 11-классника нашли мертвым

На Закарпатье нашли мертвым пропавшего 16-летнего жителя с. Подплеша. Фото: zk.npu.gov.ua

4 января в с. Ганичи Тячевского района на Закарпатье нашли мертвым 16-летнего жителя с. Подплеша.

Тело обнаружили в потоке на ул. Народной, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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По данным источников Gazeta.ua, речь идет о 16-летнем Юрие Танчинце, 11-класснике из Подплеши. Парень исчез 2 января. Около 17.00 ушел из дома с друзьями и не вернулся. На телефонные звонки не отвечал. На следующий день отец обратился в полицию.

Полицейские проверяли всех, с кем мог общаться парень. И обыскивали ближние села и выселки.

В Тернополе нашли мертвым пропавшего 21-летнего Юрий Зайкова. Он родом из города Волочиск Хмельницкой области. Учился на 4 курсе Тернопольского учебно-научного института международных отношений им. Б. Гаврилишина по специальности "Гостинично-ресторанное дело".