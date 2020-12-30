Проломили череп мужчине, который вступился за жену

В Одесской области мужчине сломали череп, когда вступился за жену. Фото: npu.gov.ua

В Беляевском районе Одесской области нетрезвый 33-летний мужчина оскорбил женщину в одном из местных магазинов. Выяснять отношения с обидчиком пошел ее муж.

В ответ незнакомец проломил ему череп деревянной палкой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Пострадавшего 57-летнего мужчину доставили в отделение нейрохирургии областной больницы с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

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О подозреваемом известно, что он проживает в Овиодопольском районе. Приехал в Беляевский работать по найму строителем. Его задержали в течение суток. Он рассказал, что во время конфликта специально избил незнакомца.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В реанимации запорожской больницы умер боец ​​полка "Азов" 29-летний Олег Черевко. Он был старшим солдатом зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Имел перелом основания черепа, был в коме 3-й степени. Травму получил у магазина на ул. Космической, когда вступился за незнакомых женщин. Подозреваемый - ранее судимый 29-летний житель Запорожья.