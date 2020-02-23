Пролежала за гаражами несколько дней: новые подробности зверского избиения 15-летней девушки

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15-летняя девушка, которую нашли избитой и раздетой возле гаражей на Набережной Победы, 140 в Днепре, находится в больнице. Состояние тяжелое, но стабильное.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти со смещением, перелом костей носа, отморожение конечностей, общее переохлаждение, многочисленные ссадины. Факт изнасилования не подтвердился, рассказал заведующий приемным отделением областной детской больницы Игорь Майденко, передает Информатор.

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Известно, что 15-летняя потерпевшая ушла из дома 17 февраля и больше не выходила на связь. Однако заявление о ее исчезновении бабушка подала только 21 февраля. Девушку нашли в гаражах случайно пострадавшая пролежала там несколько дней.

Как установили полицейские, 18 февраля в 01:00 между 19-летним мужчиной и несовершеннолетней возник конфликт. Нападавший избил девушку и когда она упала на землю, покинул место преступления.

Нападавшего установили и задержали. Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

Утром 21 февраля в Днепре возле гаражей во дворе дома по ул. Набережная Победы местные дети нашли полуголую девушку в крови и ранах. По рассказам очевидцев, она могла там находится еще с ночи.