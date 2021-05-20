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четверг, 20 мая 2021 10:35

Прокурор "разбазарил" изъятые во время обысков товары на 10 млн грн

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Прокурор &quot;разбазарил&quot; изъятые во время обысков товары на 10 млн грн
На Днепропетровщине експрокурора подозревают превышении служебных полномочий. Фото: dbr.gov.ua

На Днепропетровщине експрокурора подозревают превышении служебных полномочий.

Он изъял крупную партию непродовольственных товаров во время проведения обысков в рамках уголовного производства. Затем незаконно передал их на ответственное хранение лицу, которое не является их владельцем. А теперь изъятые вещи - исчезли. Владельцы понесли убытки на сумму 10 млн грн, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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"Экс-чиновник подозревается в превышении власти и служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, повлекшем тяжкие последствия", - рассказали в ГБР.

Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении соучастникам.

В Запорожской области задержали экс-руководителя отдела местной прокуратуры. Требовал от председателя сельсовета $8 тыс. за закрытие уголовного производства. Машину экс-прокурора остановили на посту ДПС в Васильевке, но тот, почуяв неладное, нажал на газ. Погоня закончилась в соседнем Михайловском районе примерно через полчаса. Чтобы остановить советника юстиции, оперативникам пришлось применять оружие.

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