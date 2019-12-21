Прокуратура Житомирской обл. помогла силовикам ликвидировать нелегальные игорные заведения

Прокуроры Житомирщины оперативно отреагировали на запрет осуществления деятельности лотерейными заведениями, которую одобрил Кабинет Министров Украины.

С этой целью прокурором области Олегом Василивым проведено рабочее совещание с руководством Главного управления Нацполиции в области, Главного управления Государственной фискальной службы в области, Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции, управления Службы безопасности в области, сообщает ruporzt.com.ua.

Автор: ruporzt.com.ua

Руководителям правоохранительных органов отмечена необходимость быстрого и безусловного выполнить поручения правительства и руководства государства.

Как результат, только в течение одного рабочего дня - 20 декабря 2019 в областном центре и на территории городов Коростеня, Бердичева, Новоград-Волынского, Коростеня Малина правоохранителями проведено более 10 обысков, начато 7 уголовных производств, фактически прекращено функционирование 7 игровых залов, демонтировано вывесок более чем на 15 залах, изъято 108 единиц компьютерного и другого оборудования, которое использовалось для осуществления незаконной деятельности.

Также, по процессуальному руководству прокуроров прокуратуры области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по организованной преступной группы, члены которой занимались незаконным игорным бизнесом.

Автор: ruporzt.com.ua

Установлено, что в начале 2017 житель города Киева на территории Житомирской области создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой привлек трех местных жителей, и в период с февраля 2018 по январь 2019 года, которые обеспечивали систематическое функционирование 2 игорных заведений на территории городов Ананьев и Чуднов.

При этом, средства от такой незаконной деятельности ловкач легализовал путем приобретения квартиры в г. Киеве и автомобиля BMW X5.

В ходе расследования изъято более 30 единиц компьютерной техники и другое оборудование, наложен арест на добытое преступным путем и легализованное имущество организатора, а именно на автомобиль BMW Х5, и квартиру в г. Киеве.

Автор: ruporzt.com.ua

Организатору и другим участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом), ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В настоящее время, подозреваемые знакомятся с материалами дела, после выполнения требований ст.290 УПК Украины обвинительный акт по ним будет направлен в суд.

Работа на указанном направлении продолжается и находится на постоянном контроле руководства прокуратуры области.

Дополнительно: санкциями ч.1 ст.203-2 УК Украины предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; санкцией ч. 1 ст. 209 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества.