Прокуратура обжалует освобождение беркутовца, который пытал майдановцев

Обвинение заявило о нарушениях в ходе суда. Фото: "Громадське"

Прокуратура обжалует решение Днепровского районного суда оправдать экс-беркутовца Андрея Хандрикина.

Руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов заявил, что обвинение категорически не согласно с решением суда, передает "Громадське".

"Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая, я обоснованно надеюсь, примет справедливое решение", - отметил Смирнов.

Он сказал, что судья вышла за пределы процессуальной роли арбитра, когда не позволила обвинению высказываться во время судебных прений.

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"У нас были конкретные обоснованные доводы, опровергающие аргументы защитника Хандрикина, Валентина Рыбина, о непринадлежности доказательств и недоказанности вины обвиняемого. Однако почему судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время дебатов. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц", - отметил он.

Днепровский районный суд Киева 30 августа выпустил на волю "беркутовца" Андрея Хандрикина. Его обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана у стадиона "Динамо".