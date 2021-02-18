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четверг, 18 февраля 2021 15:58

Прокололи вилами и еще живым выбросили на помойку. Хозяева поиздевались над собакой

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Прокололи вилами и еще живым выбросили на помойку. Хозяева поиздевались над собакой
У животного на теле были колотые раны и оно едва дышало Фото: pixabay.com

В Шостке Сумской области на свалке в завязанном мешке нашли окровавленную собаку.

У животного на теле были колотые раны, оно едва дышало, сообщили в группе "Четыре лапы".

Зоозащитникам о собаке сообщил мужчина. Они прибыли на место, осмотрели животное и сначала подумали, что собаку подстрелили. Но впоследствии оказалось, что ее кололи вилами. Так с домашним животным по просьбе соседки расправился его хозяин.

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"Женщина попросила соседа, чтобы он убил собаку, так как она съела ее курицу. Мужчина собаку колол вилами. Подозреваю, что собаку сначала запихнули в мешок, а потом совершали над ней надругательство. Собаку еще живой выбросили в мусорный бак, ее плач было слышно больше часа ", - рассказала зоозащитница Ирина Бурбулиха.

По ее словам, искалеченное животное доставили в ветклинику. Там врач установил неутешительный диагноз: пробиты обе легкие, собака медленно задыхался, смерть наступила бы от удушья, воздух из легких выходил во внутрь, от ребер вниз часть живота была раздута. Была травма головы от удара вилами и выбитый глаз.

"Посоветовавшись с врачом, пришли к выводу, лишить животное страданий. Это была девочка, молодая, думаю, что она все-таки была домашняя и хозяева через курицу осудили ее до смерти", - рассказала волонтер.

Девушка разыскивает свидетелей издевательство над животным, чтобы привлечь живодеров к ответственности.

В Нововолынске Волынской области зоозащитники на одном из дворов обнаружили более 10 овчарок. Собаки заброшенные, на привязи в холодных будках, еще и ворованные.

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