Произошло ужасное столкновение легковушки и маршрутки, есть жертвы

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки. Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области произошло смертельное столкновение маршрутки и легковушки.

В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Авария произошла в городе Долина. 37-летний житель района, управляя автомобилем ВАЗ-21015, двигаясь по ул. Данилы Галицкого, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes-Benz Sprinter, сообщением Долина-Ивано -франковск ", - говорится в сообщении.

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На месте ДТП погиб водитель легковушки. Шесть пассажиров рейсового автобуса получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки. Фото: Нацполиция

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