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воскресенье, 23 февраля 2020 16:49

Произошла смертельная авария с участием полицейского

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Произошла смертельная авария с участием полицейского
Полицейскому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Фото: censor.net

В Одесской области произошла смертельная авария с участием инспектора физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны.

Дело начали расследовать следователи Государственного бюро расследований, передает пресс-служба ГБР.

Авария произошла 22 февраля около 17:00 в одном из сел Белгород-Днестровского района.

"Правоохранитель не справился с управлением мотоцикла марки "МТ-11", в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Полицейский на момент аварии находился в состоянии опьянения, в его крови было 2,03 промилле алкоголя.

Правоохранителя задержали, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

На Николаевщине столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond сообщением Одесса - Киев и грузовой автомобиль Volvo. В салоне автобуса были 39 пассажиров и 2 водителя, из них 17 оказались в больницах.

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