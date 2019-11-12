Произошел взрыв возле дома владелицы ювелирного магазина

Во дворе мукачевской предпринимательницы произошел взрыв. Фото: Национальной Полиции Украины.

В Мукачево во дворе 41-летней предпринимательницы произошел взрыв.

Правоохранители установили, что взрывное устройство, похожее на гранату подбросили во двор женщины, владелицы ювелирного магазина неизвестные , передает местное издание "Mukachevo.net".

Магазин тоже несколько раз пытались поджечь.

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Правоохранители открыли производство за умышленное повреждение имущества путем взрыва и обратились с просьбой ко всем, кто имеет какую-либо информацию, или же был свидетелем данного события обратиться в полицию.

Из-за взрыва никто не пострадал.

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