"Произойдет то же самое, что и в Казани". Подросток угрожал терактом

Парень в тиктоке угрожал устроить "вторую Казань". Скриншот с видео

Подросток из Харькова угрожал "повторить" казанский теракт в двух учебных заведениях города.

Роликом с признаниями школьника, а также с угрозами, которые тот залил в TikTok, поделился местный Telegram канал "Харьков 1654" в пятницу, 4 июня.

Несовершеннолетний харьковчанин на фоне черно-белой мультипликационной анимации написал: "5 июня в одной из школ Харькова произойдет то же самое, что и в Казани. Сначала 8-я, затем 23-я". Такие кадры он залил на пустую страницу в TikTok.

Меньше чем за сутки киберспециалисты установили автора видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт.

Парня задержали. Он заявил, что сожалеет о своем поступке, а также извинился перед людьми, которые испугались.

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"Я выбрал очень глупую идею для популярности... Никому не советую делать хайп на грязных темах", - сказал школьник.

Угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением. Ответственность за это наступает с 14-летнего возраста.

В российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в местной гимназии. Убил семерых восьмиклассников и двух учительниц - английского языка и начальных классов. Еще 20 человек ранил. Восемь в тяжелом состоянии. 18 пострадавшим нет 15 лет.