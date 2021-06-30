Прогулка на теплоходе по Днепру едва не закончилась трагедией

В Киеве мужчина упал с экскурсионного теплохода. Инцидент произошел 29 июня около моста Патона.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

Как выяснилось, пострадавший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле, во время движения не удержался и упал в воду. Полицейские бросили ему спасательный круг и помогли выбраться.

"Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался. Хочу подчеркнуть всем киевлянам и гостям столицы, чтобы вели себя ответственно во время отдыха на воде, не употребляли алкоголь, не ныряли в незнакомых зонах, не заплывали за буйки. Ведь это может привести к травмированию и летальным случаям", - сказал инспектор сектора превенции отдела полиции в речном порту Киева Александр Оболонский.

Всего с начала года на воде погибли 42 человека, 26 спасли полицейские.

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В Киевском водохранилище нашли тело 36-летнего мужчины. Он утонул вместе с дочерьми 4 и 10 лет во время отдыха вблизи села Лебедевка. Одного ребенка сразу вытащили свидетели, но она умерла по дороге в больницу. Тело второй девочки нашли через двое суток.