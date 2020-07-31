Продавец в супермаркете воровал деньги с карточек

В Хмельницком продавец воровал деньги покупателей. Фото: pexels.com

В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, который незаконно снимал деньги с банковских карточек покупателей.

Он незаметно копировал реквизиты карточных счетов покупателей с помощью специальных устройств. PIN-коды карт продавец подглядывал, когда покупатели вводили их в терминале, сообщает департамент киберполиции.

Подозреваемый временно трудоустроился на должность продавца-консультанта одного из супермаркетов. Через интернет приобрел специальное устройство для считывания информации с магнитных лент банковских карт.

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Затем с помощью специальных программ злоумышленник записывал полученную банковскую информацию на чистые пластиковые карты. Снимал деньги со счетов потерпевших через банкоматы. Всего похитил около 30 тыс. грн.

Досудебное расследование закончилось. Дело рассмотрит Хмельницкий горрайонный суд.

В Украине любой клиент банка может потерять средства со счета после неосторожного использования банкомата. Мошенники разработали целый ряд приемов, которые позволяют украсть данные карты. Достаточно всего лишь один раз вставить свою карту в разъем и неосторожно ввести пин-код на клавиатуре.