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понедельник, 14 июня 2021 13:11

Привезли с судорогами и параличом: 3-летнюю девочку чуть не забили до смерти

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Привезли с судорогами и параличом: 3-летнюю девочку чуть не забили до смерти
В Днепре спасают 3-летнюю девочку, которую до полусмерти избили дома. Среди подозреваемых - иметь ребенка. Фото: tsn.ua

В Днепропетровской областной детской больнице спасают 3-летнюю девочку, которую до полусмерти избили дома.

Малую в медучреждение доставили в тяжелом состоянии - с судорогами и парализованными конечностями. Кроме многочисленных гематом и ушибов, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы. В больнице ребенку пришлось провести экстренную трепанацию черепа, сообщает ТСН.

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Известно, что скорую домой вызвала 25-летняя мать. С отцом ребенка она вместе не живет. Полиции сначала рассказала, что тот якобы похитил ребенка и избил его. Затем этот рассказ сама же опровергла. В течение нескольких дней несколько раз меняла показания. Поэтому в полиции подозревают: девочку избила именно мать.

В деле разбирают следователи. Допросили обоих родителей, говорит начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская. Ни мать, на отец ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В Хмельницком начался суд над 34-летней женщиной, которая до смерти забила дочь 4-летнюю Викторию. На суде свидетельствовала старшая дочь подозреваемой, которая была свидетелем расправы над сестрой.

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14
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