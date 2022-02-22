Притворялся прокурором: в Польше задержали креативного мошенника из Украины

В Польше задержали 57-летнего украинца, который назывался прокурором и выманивал деньги. Фото: lublin.policja.gov.pl

57-летний гражданин Украины был арестован в Польше.

Мужчина притворялся прокурором и выманивал деньги из доверчивых жертв, сообщили в люблинской полиции.

"Одной из его жертв стала 83-летняя полька. Мужчина позвонил пожилой жительнице Люблина, представился прокурором и сообщил, что группа хакеров пыталась похитить деньги с ее банковского счета. Мошенник заверил женщину, что она должна немедленно снять все наличные деньги и положить на счет прокуратуры для их безопасности. А потом, после завершения следствия, защищенные деньги ей вернут", - рассказали в полиции.

Женщина отдала аферисту большинство своих сбережений – более 280 тыс. злотых (1 985 402,71грн, - Gazeta.ua). Дальше она планировала снять еще больше денег. Однако женщину спасли внимательные работники банка.

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"То, что клиентка в почтенном возрасте была испуганной и панически снимала все наличные деньги, вызвало подозрение, поэтому сотрудники банка сообщили полицию", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины был задержан на следующий день во время того, как женщина передавала ему еще 50 тыс. злотых (354 164,70грн, - Gazeta.ua). При выяснении обстоятельств аферы мужчину заподозрили в еще двух преступлениях в Люблине по этой же схеме.

Если его причастность докажут, могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Украинцы 31, 29 и 22 лет выманивали деньги у польских пенсионеров. Работали по схеме "ваш внук в беде". Их жертвы заплатили мошенникам более 90 тыс. злотых (более 600 тыс. грн. – Gazeta.ua). Мужчины были задержаны на территории Западнопоморского и Великопольского воеводств. Им грозит до восьми лет тюрьмы,