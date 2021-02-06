Притворялся благодетелем. Разоблачили живодера

На Запорожье по обращениям зоозащитников полиция открыла уголовное производство. Фото: facebook.com

Волонтеры и зоозащитники вычислили живодера на Запорожье. После этого мужчиной занялась полиция.

Житель Энергодара активно откликался на объявление и забирал животных домой. Но не из благих побуждений, а с целью издевательства, сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

Волонтеры, которые через соцсети пристраивают бездомных четвероногих, обратили внимание на "благодетеля". Когда человек набрал через объявления более 5 животных, зоозащитники решили проверить, как их удерживает новый хозяин.

"Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Он вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало, что с ним обращались жестоко", - рассказали в полиции.

По словам зоозащитницы, котенок было изможденным, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Животному понадобилась срочная помощь ветеринаров.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Теперь живодеру грозит лишение свободы на срок от полугода до 3 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Живодер жестоко избил собаку - его ждала расплата

В городе Измаил Одесской области подросток ради развлечения жестоко издевался и убивал уличных котов. Местные зоозащитники, которые подкармливали бездомных кошек, начали замечать тела животных. Их находили с отрезанными головами, лапами, с распоротыми животами.