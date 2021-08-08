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Пришлось просить прощения: мужчина сжег флаг Украины и похвастался в сети

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Пришлось просить прощения: мужчина сжег флаг Украины и похвастался в сети
Житель Мариуполя сжег флаг Украины и похвастался этим в сети. Впоследствии извинился. А свой аккаунт закрыл. Фото: t.me/catars_is

Житель Мариуполя Запорожской области сжег флаг Украины и похвастался этим в сети 7 августа. Он сфотографировался с горящим флагом. При этом хвастался своими мышцами и изо всех сил пытался показать, какой он сильный.

Отвратительный поступок быстро разлетелся сетью. "Герою" пришлось извиняться. Об этом сообщает Telegram канал "Катарсис".

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"Он опубликовал видео, на котором он выглядел уже не таким смелым. Парень сказал, что он все осознал и больше никогда не будет повторять такие поступки", - сказано в сообщении.

За публичное надругательство над государственными символами мужчине грозит штраф, до шести месяцев ареста или до трех лет тюрьмы.

В селе Можняковка на Луганщине возле одного из магазинов неизвестный сорвал и поджег государственный флаг Украины. Мужчину задержали. Им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который на момент совершения правонарушения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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