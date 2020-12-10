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четверг, 10 декабря 2020 18:10

Пришли в дом и предлагали купить товар: воры ограбили пожилую женщину
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На Ивано-Франковщине воры ограбили 61-летнюю женщину. Их задержали сразу после совершения преступления.

Накануне преступники пришли к дому женщины и предлагали купить товар, сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

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Фото: if.npu.gov.ua

"В Галицкий отдел полиции обратилась жительница села Мариямполь, которая сообщила о похищении средств в сумме 3,5 тысячи гривен с ее дома. Потерпевшая объяснила, что накануне в ее хозяйства пришли неизвестные 2 женщины и предлагали приобрести товар. Пока одна женщина общалась с потерпевшей, другая незаметно проникла в дом заявительницы и похитила из сумочки деньги", - говорится в сообщении.

Автомобиль воров полицейские остановили на одной из улиц Ивано-Франковска. Во время его осмотра они нашли похищенные деньги. Злоумышленниками оказались две 53-летние жительницы Донщины и 47-летний житель Львовской области.

Сейчас полицейские выясняют причастность банды к аналогичным преступлениям на территории Ивано-Франковской области. Одну женщину задержали, причастность 2 других преступников будут проверять. Следствие продолжается.

Полицейские задержали 5 членов банды, которая подозревается в грабежах на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей. В Марганце трое из них ворвались в дом пенсионеров 8 декабря. Били и душили 79-летнего мужчину и его 80-летнюю жену, пока те не отдали 20 тыс. грн и мобильный телефон. А днем ​​ранее в Апостоловском районе двое мужчин и женщина проникли в дом 74-летнего мужчины.

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