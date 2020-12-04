Пришла в школу вся в синяках: мужчина избил 7-летнюю дочь

Классному руководителю девочка рассказала, что ее избил отец Фото: tv7plus.com

В Мариуполе Донецкой области мужчина избил 7-летнюю дочь.

Ребенок пришел в школу с синяками и ушибами. Классному руководителю девочка рассказала, что ее избил отец, сообщили в Центральном отделе полиции Донецкой области.

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"Многочисленные гематомы и ушибы на теле ребенка обнаружила классная руководительница. В ходе разговора девочка призналась, что травмы ей нанес отец. Директор школы сообщила об этом в полицию. По адресу семьи выехали инспектор ювенальной превенции Кальмиусского отделения полиции и работники службы по делам детей. Установлено, что воспитанием дочери занимается 30-летний отец. Сейчас правоохранители проводят с ним профилактическую работу, чтобы подобное "воспитание" в семье больше не повторялось", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное нанесение легких телесных повреждений.

В Тернопольской области мужчина избил своего 4-летнего пасынка. По словам отчима, мальчик капризничал и не слушал его. Успокоить ребенка он решил силой и ударил его несколько раз по голове и телу. После этого он взял ребенка на руки и бросил на пол.