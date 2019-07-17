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среда, 17 июля 2019 21:14

Пришел с бутылкой коньяка: рассказали о последних минутах жизни кандидата в нардепы

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Пришел с бутылкой коньяка: рассказали о последних минутах жизни кандидата в нардепы
Тело кандидата в нардепы Василия Мосякина с огнестрельным ранением нашли охранники в боксе предприятия на ул. Гвардейской в ​​городе Первомайск. Погибший там был директором. Фото - npu.gov.ua

Кандидат в нардепы Василий Мосякин, которого в Первомайске нашли с простреленной грудью, перед смертью выпивал.

Охранники предприятия, где погибший был директором, рассказали, что он приехал вечером. Зашел с бутылкой коньяка и попросил работника нарвать ему абрикосов. Когда охранники вышли на улицу - услышали выстрелы. Прибежали назад и увидели окровавленное тело руководителя на диване. Кандидат в нардепы умер от выстрела в грудь из ружья, но как это произошло - охранники не понимают. Говорят, мужчина был в хорошем настроении и ничто не предвещало трагедии, передает ТСН.

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Василию Мосякину было 56 лет. Он был депутатом Первомайского горсовета, возглавлял коммунальное предприятие, которое управляло всеми рынками города. В Верховную Раду шел от "Оппозиционного блока" по мажоритарному округу. Его коллеги убеждены, что Мосякин не мог покончить с собой. На это не было даже намеков. Был уверен, что победит в округе, проблем никаких не было. Однопартийцы предполагают, что кандидата убили.

"Этот человек не мог покончить с собой. Версия по поводу заказа конкурентами на выборах возможна, по моему мнению. Пусть следственные органы обратят на это внимание", - заявил депутат горсовета Игорь Ярош.

По неофициальной информации, у Мосякина были долги. Сейчас полиция проверяет и эту информацию.

Василия Мосякин нашли мертвым 16 июля около 19:30. Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье, зарегистрированное на него. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в грудь.

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