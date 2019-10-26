Приговоренный к пожизненному убил нацгвардейца во время етапирования

Приговоренный к пожизненному лишению свободы убил нацгвардейца.
Это произошло 25 октября около 21. 30 в о время этапирования железной дорогой по маршруту "Днепр - Кривой Рог", сообщили в Центральном территориальном управлении Национальной гвардии Украины.
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"Приговоренный к пожизненному лишению свободы напал на стражей с целью их обезоруживания и дальнейшего побега. Нападавшего удалось обезвредить и обезоружить. Однако, в результате нападения один из военнослужащих получил ранение несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении.
По факту произошедшего назначено служебное расследование.
В Одесском следственном изоляторе 39-летний арестант убил и расчленил инспектора дневной смены 34-летнюю Елену Порошенко. Все произошло в свинарнике, который действует при учреждении. Фрагменты тела и одежды женщины нашли в мусорных контейнерах.
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