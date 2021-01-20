Приговор в убийстве Дарьи Лукьяненко: что происходит в суде

В Раздельнянском районном суде Одщины должны были объявить приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Его обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: trassae95.com

Заседание Раздельнянского районного суда, где оглашают приговор обвиняемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасову, продолжилось.

Обвиняемого привезли после предоставления медицинской помощи в больнице. Прокурор Олег Камышан заявил, что порезы не серьёзные.

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Конвоиры еще раз его обыскали. И попросили держать руки на виду.

За похищение, попытку изнасилования, убийство и надругательство над телом девочки Тарасову грозит пожизненное.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую неспособность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.