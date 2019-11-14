На Житомирщине приемная мать избила 9-летнюю дочь. Фото - 20 минут

В Хорошеве на Житомирщине расследуют избиение 9-летней девочки из приемной семьи. Во время предварительной проверки выяснили, что девочку еще 9 ноября вечером избила приемная мать за незначительную провинность.

13 ноября в полицию обратились сотрудники службы по делам детей Хорошевской райгосадминистрации, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"11 ноября девочка, которая учится во 2 классе, во время занятий почувствовала себя нехорошо и учительница направила ее к школьной медицинской сестры. Та, осмотрев 9-летнего ребенка, обнаружила на его теле многочисленные гематомы и ушибы. О таком положении педагоги сообщили социальные службы, поскольку ребенок воспитывается в доме семейного типа, а те, в свою очередь, обратились к нам", - рассказал начальник Хорошевского отделения полиции Руслан Прищепа.

В доме семейного типа, где проживает девочка, воспитывается в общем 7 детей от 10 месяцев до 14 лет. Сейчас с ними работают социальные службы и полицейские. В рамках расследования потерпевшей назначено судебно-медицинское обследование с целью установления степени тяжести полученных травм.

Следователи открыли уголовное производство.

В с. Заплавка Днепропетровской области приемная мать издевалась над 6-летней девочкой, пока односельчане ни обратились в правоохранительные органы. Женщина била девочку, заставляла держать ноги в кипятке.